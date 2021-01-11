شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الاثنين.. الطن للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الحديد الصلب " التسليح" اليوم الاثنين 11-1-2021 استقرارا وفقا لما اعلنته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الحديد سجلت 13500– 13650جنيها للطن تسليم أرض المصنع، مشيرا إلى أن سعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800– 14000 جنيها.

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الحديد شهدت زيادة مع نهاية العام الماضي بسبب زيادة أسعار البيلت عالميا، مشيرا إلى أن قرار الحكومة بالإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة لم يؤثر على حركة الشراء في السوق حتى الآن نظرا لانه سيأخذ ما يقرب من شهرين إلى 3 شهور لبداية التأثير على حركة الشراء بالسوق.

وكانت إحصائيات رسمية كشفت أن إجمالى الاستهلاك المحلى من الصلب بمشتقاته 7.5 مليون طن، تنتج المصانع المتكاملة قرابة 7 ملايين طن منها بحسب بيانات الاتحاد الدولى للصلب، وتزاحمها استثمارات القطاع التحويلى عبر مصانع الدرفلة بأكثر من 4 ملايين طن بحسب مؤشرات تقديرية، وضمان استقرار الصناعة واستدامتها، وعدم خسارة قطاع ضخم يوظف 30 ألف عامل باستثمارات تتجاوز 150 مليار جنيه، يتطلب إفساح الطريق أمام الصناعة المحلية.