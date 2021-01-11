شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 4,2 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لدمياط بخطة 20/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هالة السعيد: خطة المواطن تأتي استمرارًا للنهج التشاركي للوزارة مع كافة شركاء التنمية بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة والشفافية 226 مشروعًا تنمويًا بمحافظة دمياط بخطة عام 20/2021 مدينة دمياط للأثاث أكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة دمياط للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالى، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن رؤية مصر 2030 تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، ولذلك ترتكز خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 على الاستثمار العام في البنية الاساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار لجميع المواطنين في كافة أنحاء مصر، بما في ذلك الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة، على أن يكون محدودو الدخل هم أول من يجني ثمار هذا الاستثمار، بحيث يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة، مجسدًا المعنى الحقيقي للتنمية الاجتماعية مع تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الريادة المصرية.

وأكدت السعيد أن إطلاق "خطة المواطن"، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة .

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة دمياط أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 226 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة دمياط بخطة عام 20/2021 تبلغ 4,2 مليار جنيه بنسبة زيادة 29% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,6% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة دمياط بنسبة 31%.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة دمياط بخطة عام 20/2021 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,1 مليار جنيه لقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 25,1%، ويخص قطاع النقل 1,5 مليار جنيه بنسبة 35,2%، إلى جانب توجيه 389,2 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 9,3%، ويخص قطاع التعليم العالي استثمارات بقيمة 356 مليون جنيه بنسبة 8,5%، وتوجيه 322,5 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 7,7%، بالإضافة إلى توجيه 594,2 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 14,2%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة دمياط في خطة 2021/20 تتمثل في توجيه نحو 494.3 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 226.6 مليون جنيه للأنشطة العقارية، مشيرا إلى مشروع مدينة دمياط للأثاث والتي تعد أكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث وتبلغ جملة الاعتمادات المدرجة للمشروع بخطة عام 20/2021 مبلغ 103 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بقطاع التنمية المحلية بمحافظة دمياط تتمثل أهم المستهدفات التنموية وفقا للتقرير في رصف طرق محلية بحوالي 170مليون جنيه، علاوة على توجيه 71.2 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، وفي قطاع الري تتمثل في إنشاء وإحلال وتجديد عدد 30 قنطرة ومنشأة صناعية.