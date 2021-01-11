شكرا لقرائتكم خبر عن كريدى سويس يوسع عملياته فى السعودية بعد حصوله على رخصة مصرفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كريدي سويس اليوم الاثنين، إنه افتتح فرعا في الرياض ليقدم لعملاء المملكة العربية السعودية مجموعة أكبر من الخدمات المالية، بعد الحصول على ترخيص مصرفي محلي في عام 2019.

وأضاف البنك، الذي يقدم خدمات الأنشطة المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وغيرها من الخدمات في المملكة منذ 2005، أنه سيقدم الآن خدمات مثل الإقراض والصرف الأجنبي ومنتجات الخزينة وإدارة الحسابات والودائع.

وتسعى المؤسسات المالية الغربية إلى فرص في السعودية منذ كشفت الحكومة عن خطط لخصخصة أصول الدولة وأدخلت إصلاحات لجذب رأس المال الأجنبي في إطار "رؤية المملكة 2030" لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط