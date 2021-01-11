شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أسابيع بعد الارتفاع الكبير فى عائد السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع استمرار تسارع المستثمرين على شراء العملة الأمريكية ، بعد الارتفاع الكبير فى عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات فى الولايات المتحدة ، بعد التطورات السياسية فى البلاد وسيطرة الحزب الديمقراطي على الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.2166$ الأدنى منذ 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2216 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.2227$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 33 شهرا عند 1.2349$.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.4% ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 90.45 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار الأمريكي ، خاصة بعد الارتفاع الكبير فى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لتتداول فوق حاجز 1% للمرة الأولى منذ آذار/مارس 2020.

هذا الصعود الواسع فى عائد السندات يأتي بفضل انحسار التوترات السياسية فى الولايات المتحدة ، عقب تصديق الكونغرس على فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" بالانتخابات الرئاسية ، عقب ساعات من الاضطرابات التي شهدها الكونغرس واقتحام عدد من أنصار الرئيس الجمهوري "دونالد ترامب" مبنى كابيتول هول.

وقال الرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب" المنتهية ولايته فى 20 كانون الثاني/يناير الجاري ،إنه سيكون هناك انتقالا منظما للسلطة بعد مصادقة الكونغرس على فوز بايدن.

وفاز الحزب الديمقراطي أيضا هذا الأسبوع ،بمقعدي الإعادة لمجلس الشيوخ فى ولاية جورجيا ، ليرتفع عدد مقاعد الحزب إلى 50 مقعدا بالتساوي مع الحزب الجمهوري ، الأمر الذي يمنح نائبة الرئيس المنتخبة " كامالا هاريس" حق التصويت الفاصل فى المجلس ،وهو ما سوف يعطي السيطرة للديمقراطيين على مجلس الشيوخ ، بعد السيطرة الفعلية على مجلس النواب.