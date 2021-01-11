شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الأول» يصدر صكوكاً بـ500 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أصدر «بنك أبوظبي الأول» صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل خمس سنوات. وقد تميز هذا الإصدار بتحقيق أقل عائد لإصدار مقوم بالدولار الأمريكي لأجل خمس سنوات صادر عن أي بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عند 90 نقطة أساس فوق متوسط سعرالمقايضة (معدل ربح يبلغ 1.411%).

ويعد هذا الإصدار هو الأول لـ«بنك أبوظبي الأول» بالدولار الأمريكي في 2021، وأول إصدار صكوك على مستوى العالم خلال هذا العام. وحظي الإصدار بإقبال كبير من قبل المستثمرين من مختلف مناطق الشرق الأوسط وآسيا والمملكة المتحدة وأوروبا، حيث فاق المعروض بثلاثة أضعاف ليستقطب استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار.

وتم تسعير عائد الإصدار عند 90 نقطة أساس، وهذا ما يمثل سعراً مغرياً مقارنة بأسعار الصكوك الأخرى المتداولة للبنك ؛ مما أدى إلى نجاح «بنك أبوظبي الأول» في إصدار صكوك بالدولار الأمريكي لمدة خمس سنوات بعائد هو الأقل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهد الإصدار إقبالاً من مجموعة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، حيث بلغت نسبة المستثمرين العالميين 53%، فيما وصلت نسبة المستثمرين الإقليميين إلى 47%، علماً أن نسبة المستثمرين الإسلاميين وصلت إلى 76% الأمر الذي يعكس جاذبية البنك بالنسبة للصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة على مستوى العالم.

وقالت رولا القاضي، رئيس تمويل المجموعة في «بنك أبوظبي الأول»: «نحن سعداء جداً بالنجاح الذي حققه هذا الإصدار، حيث تمكنا خلال الأسبوع الأول من هذا العام من الاستفادة من ظروف السوق الإيجابية لإتمام الصفقة بسعر يقل بنحو 20 نقطة أساس عن السعر المتداول. وقد حظي الإصدار بإقبال كبير من المستثمرين على مستوى العالم، ما يعكس الأسس الائتمانية المتينة للبنك، ونظرة المستثمرين الدوليين الإيجابية لاقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام».