شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط مع صعود الدولار وضغوط جراء ارتفاع عوائد سندات الخزانة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبط الذهب الاثنين، ليلامس أدنى مستوى في ستة أسابيع في وقت سابق من الجلسة، إذ تظل الأسعار تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 1816.53 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر كانون الأول، وتراجع 0.5 بالمئة إلى 1839.89 دولار بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش. وتراجعت الأسعار 4.4 بالمئة يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1839.90 دولار.

وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي السوق لدى أكسي «أيام مجد الذهب ولت.»ارتفاع العوائد الأمريكية بدأ يؤثر سلبا بشكل بالغ على الذهب وتواصل الكثير من المراكز الخروج من السوق، إذ أنها لم تكن مستعدة لتلك التحركات في الدولار الأمريكي«.

وتماسكت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مرتفعة فوق واحد بالمئة مما ساعد الدولار على أن يبلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا مقابل عملات منافسة، مما يزيد تكلفة الذهب.

ويزيد ارتفاع العائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

كما وضع المستثمرون في الحسبان تصريحات ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي قال يوم الجمعة إن الاقتصاد الأمريكي يتجه إلى سنة»رائعة" بدعم من لقاحات فيروس كورونا واحتمال زيادة الإنفاق الحكومي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 2.5 بالمئة إلى 24.72 دولار للأوقية، بعد أن تراجعت 4.2 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

ونزل البلاتين 2.4 بالمئة إلى 1038.98 دولار بينما ارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2397.07 دولار.

(رويترز)