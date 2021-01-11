شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الأسمنت اليوم الاثنين.. الطن بـ 650 جنيها للطن من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الاسمنت بالسوق المحلى مستقرة خلال أزمة كورونا وذلك في ظل زيادة الإنتاج وانخفاض حركة البناء التي أثرت على الطلب مما أدى إلى زيادة المخزون الخاص بالأسمنت.

قال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن سعر الاسمنت اليوم الاثنين 11-1-2021 تراوح بين 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن حركة الشراء قد تشهد تحركا خلال الشهور القادمة وذلك بعد إعلان الحكومة عن اشتراطات البناء الجديدة التي تم إقرارها مع نهاية العام الماضي والتي ستؤدي إلي تحديد الملامح الخاصة بعمليات البناء في مختلف المحافظات للقضاء على العشوائية فى البناء.