شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة دبى بمستهل تعاملات جلسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.36% خاسراً 9.96 نقطة ليصل إلى مستوى 2665.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 143.5 مليون سهم محققة ما قيمته 151.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1970 صفقة لعدد 28 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.74%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.55%، ثم قطاعي البنوك والخدمات بنسبة 0.26%، 0.25%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%.

وقفزت 4 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 1.35%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 1.19%، فيما تراجع 16 سهماً، على رأسها سهم شركة سوق دبي المال بنسبة 1.70%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 1.47%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.9 مليون ورقة بقيمة 39.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.23%.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة العربية للطيران، عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الخميس الموافق 14 يناير الجاري، وسيناقش المجلس الأمور الإدارية وسير العمليات التجارية بشكل عام ولا يوجد على جدول الأعمال ما له تأثير على سعر السهم.