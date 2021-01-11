شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر اليورو اليوم الاثنين 11-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 11-1-2021، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بأسعار أمس الأحد، مسجلاً بالبنك الأهلى المصرى وبنك مصر 19جنيها للشراء و19.21 للبيع، فيما سجل فى بنك "البركة" 19.04 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع.

وكان سعر اليورو الأوروبى بالأمس، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى وبنك مصر 19.08 جنيه للشراء و19.34 للبيع.

ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، سواء فى التعاملات الصباحية أو المسائية. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.08جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.00 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 19.08 جنيه.

19.21 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.34 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر 19.00 جنيه للشراء.

19.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.04 جنيه للشراء.

19.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.99 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.00 جنيه للشراء.

19.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.96 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.