شكرا لقرائتكم خبر عن "قطاع الأعمال" توضح جهود تطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت وزارة قطاع الأعمال العام بالتعاون مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير بتغيير مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في مايو 2020 ليضم أعضاء ذوى خبرات عالية وفريق عمل متكامل للنهوض بالشركة وتطوير أدائها والمنافسة بقوة مع شركات القطاع الخاص.

وتم الإعلان رسميا في أكتوبر 2020 عن خطة استراتيجية لتطوير الشركة ، بعد أن قام المجلس الجديد بدراسة وضع الشركة وتحديد نقاط الضعف والقوة والتحديات والفرص التى تتمتع بها الشركة، وبعد مناقشات مع الشركة القابضة والوزارة استمرت لعدة أسابيع تم الاستقرار على ملامح الخطة التى ستنتهجها الشركة خلال السنوات الخمس القادمة.

وتم البدء في العمل على كافة محاور الخطة المختلفة وفقاً لما يلى:

- مشروع مدينة نيو هليوبوليس (5400 فدان).

تم التعاقد مع إحدى الجهات لإعداد الدراسات التسويقية والتى سيتم بعد انتهائها استخدام نتائجها في تطوير المخطط العام للمدينة ليكون موافقاً لمتطلبات السوق الحالية ومشتملاً على كافة العناصر المطلوبة لتحقيق التنمية المتكاملة في المدينة، وتم اختيار مساحات من الأرض ( 400 فدان ) لتقوم الشركة بتنميتها وعمل مشروعات جديده عليها وتم اختيار قطعتين بمساحة اجماليه 500 فدان للشراكه مع مطور عقارى.

وتم وضع خطه متكامله للانتهاء من أعمال البنيه الأساسية والمرافق في المدينة، وكذلك الانتهاء من مشروعات الاسكان الجارى تنفيذها حالياً بتكلفه متوقعه في حدود 550 مليون جنيه، وتم الاتفاق بالفعل مع بعض الشركات والبنوك لتمويل هذه الأعمال من خلال حوالات حق لأراضى وعقارات تم تسليمها لأصحابها وبقيمه تتجاوز 800 مليون جنيه .

كما تم إختيار أماكن محددة لتنفيذ أعمال التطوير عليها كنموذج لما سيتم تنفيذه في باقى المدينة تشمل تطوير البوابات والطريق الرئيسى .

ولتحقيق تمويل لأعمال التنميه المتكامله والمشروعات التى ستقام على مساحة 400 فدان، تم اختيار مساحة 270 فدان تقع خارج حدود المدينة على طريق الاسماعيليه ليتم طرحها في مزاد عام .

- مشروع هليو بارك (1695 فدان)

وفقاً للخطه فأنه سيتم عمل تعديل شامل للمخطط العام المعتمد وفقاً للقرار الوزارى الصادر في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع مطور عقاري رئيسى سيتم التعاقد معه للشراكة على كامل مساحة الأرض ويتم حالياً إعداد كراسة الشروط والعقد المقترح للشراكه والإعلان عن مسابقة لاختيار أفضل العروض من شركات التطوير العقارى الكبرى فى مصر، وقد تلقت الشركه العديد من خطابات النوايا من شركات تطوير كبيره تعمل ف مصر أبدت رغبتها في الدخول في هذه الشراكه وقدمت بالفعل عروض مبدئيه لتلك المشاركة.

- سيتم خلال عام على الأكثر استدعاء زيادة في راس مال الشركة ما بين مليار إلى 1.5 مليار جنيه لاستكمال التمويل المطلوب .

- حصر وتعظيم العائد من الأصول المملوكه للشركة في مصر الجديدة .

- مشروع مبنى غرناطة التاريخي.

تم التواصل مع العديد من المستثمرين من ذوى الخبرات المتنوعه للاستغلال هذا المشروع وسيتم خلال الفترة القصيرة القادمة ( خلال شهرين ) لطرح المشروع للاستغلال بعد ورود عروض فنية ومالية مبشرة.

- مشروع حديقة الميريلاند.

يتم حالياً العمل على حل مشكلة المستثمر والتواصل مع مستثمرين آخرين لاستغلال باقى المساحات .

كما تم إعادة تشكيل مجلس الادارة في 28/11/2020 ليتوافق مع تعديلات قانون الأعمال العام الجديد وتم إضافة عضوين جديدين للمجلس يمثلان إضافة كبيرة له .

- ويتم حالياً عمل إعادة هيكلة للشركة بالكامل ووضع هيكل جديد لإدارة الشركة والاستعانة بخبرات عالية ومتنوعة لتغطية إحتياجات الشركة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية .