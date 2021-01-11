شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بافتتاحية جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.22% رابحاً 19.74 نقطة ليصل إلى مستوى 8836.79 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.22% خاسراً 54.71 نقطة ليصل إلى مستوى 24688.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 116.4 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال.

وصعد 13 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.25%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.67%، يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.36%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.21%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.17%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.15%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24%، ثم تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.10%.

وقفز 111 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسمنت تبوك" بنسبة 6.61%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 6.26%، ثم سهم "الصمعاني" بنسبة 5.98%، فيما تراجع 59 سهماً على رأسها سهم "مشاركة ريت" بنسبة 3.37%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 1.96%، ثم سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 1.27%، فيما تصدر سهم "الصمعاني" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 234 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو)، رفض الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض الدعوى المقامة ضد مجلس إدارة شركة أسماك تبوك.