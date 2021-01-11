شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بافتتاحية الجلسة بضغوط هبوط سهم "جى إف إتش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.03% خاسراً 0.40 نقطة ليصل إلى مستوى 1453.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 686.5 ألف سهم بقيمة 83.2 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.92% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.1%، وهبط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.6%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.30% مدفوعاً بصعود سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.51%.

وفي سياق متصل، أعلن البنك الأهلي المتحد، شراء المساهم الرئيسي سالم صباح الناصر الصباح 2.1 مليون سهم لترتفع نسبة تملكه من 565.85 مليون سهم تعادل 5.86% إلى 567.9 مليون سهم تعادل 5.88% من البنك.

وكانت أعلنت شركة استيراد الاستثمارية، تعيين فاطمة إبراهيم العمادي في منصب المستشار العام، وسكرتير مجلس الإدارة مسئول الالتزام وذلك اعتباراً من 10 يناير الجاري.