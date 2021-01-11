شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 11-1-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار العملات اليوم الاثنين 11-1-2021، فى البنوك العاملة فى مصر، وسجل سعر اليورو في التعاملات الصباحية انخفاضا ليسجل سعره 19 جنيه للشراء،19.21 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 19.08 جنيه للشراء، 19.34 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

كما انخفض سعر الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، في البنوك العاملة في مصر، خلال التعاملات الصباحية، ما بين "قرشين لـ 3 قروش" مسجلاً استقرارا فى البنك الأهلى المصرى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعاره أمس الأحد. ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم

انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل سعره 19.00 جنيه للشراء، 19.21 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 19.08 جنيه للشراء، 19.34 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 21.07 جنيه للشراء، 21.32 جنيه للبيع، مقابل مقابل سعره أمس كان بـ 21.18 جنيه للشراء، 21.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، 48.73 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع، مقابل سعره بالأمس كان بـ 48.80 جنيه للشراء، و51.91 جنيه للبيع.