شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل.. وصعود "السوق العام" بنسبة 0.28% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% رابحاً 15.47 نقطة ليصل إلى مستوى 5588.43 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.40% رابحاً 24.07 نقطة ليصل إلى مستوى 6091.82 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% خاسراً 2.17 نقطة ليصل إلى مستوى 4598.78 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.10% خاسراً 4.94 نقطة ليصل إلى مستوى 4703.63 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 171.6 مليون سهم بقيمة 24.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6887 صفقة، وصعدت 7 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.55%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.49%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.07%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.79%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.45%، ثم قطاعي الخدمات المالية والتأمين بنسبة 0.16%، 0.15%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة الكويتية السورية القابضة، اجتماع مجلس الإدارة غداً الثلاثاء، وذلك لمناقشة عرض الاستحواذ الإلزامي المقدم من سالم عبد الله الحوسني.

وفي سياق آخر أعلنت شركة بورصة الكويت، إيقاف التداول في أسهم شركة الصالحية العقارية (صالحية) اعتبارا من اليوم الاثنين، لحين التعقيب على خبر.

وفي سياق منفصل قالت شركة المركز المالي الكويتي، إنه تم قبول استقالة م.ر راغو من منصب نائب الرئيس التنفيذي لإدارة البحوث، نافذة من تاريخ 27 فبراير المقبل.

كما أعلن البنك الأهلي الكويتي، عن استقالة كارل رولاند ستومكي الرئيس التنفيذي-الإمارات، وذلك اعتباراً من 10 يناير، على أن يتولى أسامة الحمداني منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة.