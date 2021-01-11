شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 11-1-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين 11-1-2021، في البنوك العاملة في مصر، خلال التعاملات الصباحية، ما بين "قرشين لـ 3 قروش" مسجلاً استقرارا فى البنك الأهلى المصرى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعاره أمس الأحد.

وتراجعت الليرة التركية أكثر من 2% مقابل الدولار اليوم الاثنين، مع استمرار مكاسب العملة الأمريكية وسط آمال مزيد من التحفيز للاقتصاد الأمريكي. وسجلت الليرة 7.47 مقابل الدولار مقارنة مع مستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 7.3550 وفي وقت سابق، كانت قد انخفضت حوالي 2.2 بالمئة إلى 7.52 ليرة مقابل الدولار.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.65جنيه.

15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.75 جنيه.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.63 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.65 جنيه.

15.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.75 جنيه.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.63 جنيه للشراء، مقابل 15.65 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع، مقابل 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.64 جنيه.

15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.74 جنيه.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.61 جنيه للشراء، مقابل 15.64 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع، مقابل 15.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.