الاقتصاد

استمرار تدهور أوضاع تركيا اقتصاديا والبطالة تقترب من 13%

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القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن معدل البطالة في تركيا استقر عند 12.7 بالمئة في أكتوبر دون تغيير عنه قبل شهر في حين نزل معدل المشاركة في قوة العمل إلى 50 بالمئة.

وسجل معدل البطالة 13.4 بالمئة قبل عام. وخلال عام 2020، ظل المعدل منخفضا نتيجة حظر تسريح العاملين خلال أزمة فيروس .

ونزل معدل المشاركة في أحدث فترة من سبتمبر إلى نوفمبر من 50.5 بالمئة قبل شهر بينما قل عدد العمالة 896 ألفا عنه قبل عام إلى 27.4 مليون.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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