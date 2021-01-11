شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تدهور أوضاع تركيا اقتصاديا والبطالة تقترب من 13% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن معدل البطالة في تركيا استقر عند 12.7 بالمئة في أكتوبر دون تغيير عنه قبل شهر في حين نزل معدل المشاركة في قوة العمل إلى 50 بالمئة.