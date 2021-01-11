شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين وتوقعات بتغير الأسعار الساعات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 810 جنيها للجرام حتى صياغة هذه السطور، مع استمرار استقرار الأسعار العالمية للذهب، لكن قد تشهد تغيرات في هذه الأسعار خلال الساعات القادمة. أسعار الذهب اليوم: عيار 24 سجل 925.25 جنيه. أسعار الذهب اليوم: عيار 24 سجل 925.25 جنيه. عيار 21 سجل 810 جنيهات. عيار 18 سجل 764.25 جنيه. الجنيه الذهب 6840 جنيها. أونصة الذهب 1850 دولارا.

وقال هاني جيد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن نظام الدمغ بالليزر لن يتم تطبيقه بين يوم وليلية، وكافة الذهب الموجود في الأسواق حاليا مدموغ، لكن ما يستجد هو ضرورة أن يكون الذهب مدموغ بالليزر، مشيرا إلى أن الذهب المدموغ في السوق قبل نظام الليزر سيتم شراؤه من المستهلكين بالفاتورة، وكافة الكميات الموجودة في المحال سيتم دمغها على مراحل.

وأضاف، لـ"الخليج 365"، أن التطبيق لنظام الدمغ بالليزر يبدأ مطلع يناير 2021، ولن يكون له تأثير على المستهلكين، فهي عملية تنظيمية لمعرفة منشأ كل قطعة ذهب، ليكون لها ما يشبه سجل منذ تصنيعها وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء، لكن المبيعات منذ بداية الشهر لن يجد عليها أي جديد.

وقال إن التاجر لن يتوقف عن شراء الذهب المدموغ بشكله التقليدي، فالنظام الجديد للدمغ يبدأ مع مطلع العام، وقد نستغرق عام تقريبا، للانتهاء من الكميات بالأسواق والتي سيتم دمغها تباعا.

وأكد أن تكاليف دمغ الذهب بالنظام الجديد ستتراجع، فكان الدمغ لكل جرام يتكلف 6 جنيهات تقريبا، والآن قد يتراجع إلى 1.5 جنيه بنظام الليزر، والمستهلك النهائي لن يشعر بأية تغيرات نتيجة هذه الأمور الفنية.