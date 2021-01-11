شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تفقد 17 نقطة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين.. وهبوط 28 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.16% خاسراً 16.87 نقطة ليصل إلى مستوى 10708.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 51.2 مليون سهم بقيمة 114.2 مليون ريال عبر تنفيذ 2818 صفقة، وتراجع 28 سهماً، وارتفع 14 سهماً، واستقر سهمين.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.74%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.11%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.61%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.07%.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة بورصة قطر، قبول أسهم شركة " كيو إل إم " للتداول في السوق اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 13 من يناير، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 48 شركة مساهمة.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.