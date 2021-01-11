شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتصدر قائمة الاكتتابات العامة الأولية المدرجة إقليمياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة كامكو إنفست، في تقرير حديث لها، إن السعودية تصدرت قائمة أعلى حصيلة من عائدات الاكتتابات العامة الأولية المدرجة إقليمياً في العام 2020، حيث استحوذت على نسبة 78% من إجمالي الإصدارات بقيمة 1.45 مليار دولار.

وذكر التقرير الذي اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه، أن العدد الإجمالي للاكتتابات العامة الأولية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي في البورصات الإقليمية والدولية تراجع إلى 7 إصدارات في العام 2020 مقابل 12 إصداراً في العام 2019.

وأشار التقرير إلى أنه تم طرح 4 من أصل 7 اكتتابات عامة أولية لدول مجلس التعاون الخليجي في السوق المالية السعودية "تداول".

وبلغت حصيلة أنشطة الاكتتابات العامة الأولية في العام 2020 للجهات الخليجية في البورصات الإقليمية والدولية 1.87 مليار دولار مقابل 29.04 مليار دولار في العام 2019.

وكان طرح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية في السعودية أكبر اكتتاب عام أولي على مستوى المنطقة في العام 2020، إذ بلغت حصيلته 698.6 مليون دولار، تبعه اكتتاب أسهم شركة بن داود القابضة (السعودية) بحصيلة بلغت 585.1 مليون دولار.

واتسع نطاق التمثيل القطاعي بصفة عامة، حيث برز أيضاً اسم شركة التمويل العقاري، أملاك العالمية بالسعودية، والتي نجح اكتتابها في حصد عائدات بقيمة 115.9 مليون دولار.

أما على صعيد إصدارات السوق الموازية، تم طرح أسهم شركة سمو العقارية في السوق السعودية الموازية "نمو" بعائدات بلغت 48 مليون دولار.

وشهد العام 2020 إدراج عدد من أسهم الشركات التي تم طرحها للاكتتاب العام الأولي في العام 2019 ومن ضمنها أسهم شركة بورصة الكويت بقيمة 177 مليون دولار، وشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه بنحو 32 مليون دولار، وصندوق بيتك كابيتال ريت بنحو 77.8 مليون دولار للتداول في بورصة الكويت.

وتوقع التقرير أن يشهد سوق الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي نشاطاً أعلى في العام 2021، لا سيما في النصف الأول من العام، إلا أن الجهات المصدرة فضلت تجنب التطرق إلى السوق الأولية حتى تتعافى الأسواق الثانوية من تداعيات جائحة كوفيد-19، وقد أدى ذلك الأمر إلى تأجيل الإصدارات حتى نهاية العام 2020 في حين فضل البعض الآخر الانتظار حتى العام 2021.