شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لشركة إكستر يتوقع نموا الأرباح في الربع الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع الرئيس التنفيذي لشركة إكسترا، محمد جلال، أن يحدث تذبذب في أرباح الشركة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الربع الأول سيشهد نموا مقارنة بالعام الماضي، لافتا إلى أن الربع الثاني سيكون أقل، كما ستتقلص الأرباح في الربع الثالث 2021.

وذكر أن العام الحالي كان عاما غير اعتيادي، إذ إن أعمال الشركة زادت 7 مرات، كما نمت حصتها السوقية بعد الإغلاق بسبب كورونا، إذ إنه كان لدى الشركة إمكانيات تؤهلها للعمل أونلاين، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن الهيكلة السكانية في المملكة العربية السعودية تنبئ بنمو على المدى المتوسط والطويل في المملكة.

وحدد 5 عوامل رئيسية أثرت على أرباح شركته خلال العام الماضي 2020، مبينا أن تلك العوامل تتمثل في زيادة مبيعات الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات، بعد زيادة الإقبال على التخزين، وثاني تلك العوامل زيادة مبيعات الكمبيوتر بسبب التعليم عن بعد.

وأوضح أن ثالث العوامل هو الإقبال على وسائل الترفيه، ورابعها متمثل في زيادة شراء المنتجات قبل تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة، وخامس تلك العوامل وجود 4 ملايين مستهلك خلال الربع الثالث في المملكة كانوا دائما ما يتوجهون للسفر للخارج خلال تلك الفترة، وهو ما حفز الاستهلاك.

وكانت إكسترا قد حققت صافي أرباح بلغ 101.8 مليون ريال بالربع الرابع من 2020 مقابل أرباح بلغت 72.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع إلى ارتفاع مبيعات الربع الرابع بنسبة 41% مقابل نفس الربع من العام السابق، وذلك لإرتفاع مبيعات كافة أقسام الشركة بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات خدمات اكسترا وإيرادات خدمات التمويل الاستهلاكي.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 280.3 مليون ريال في العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 205.6 مليون ريال خلال العام 2019، وبارتفاع نسبته 36%.