شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بنمو أرباح الشركات السعودية المدرجة 41% في 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال إياد غلام، رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتال، إن شركته تتوقع تسجيل الشركات المدرجة نمواً بالأرباح نسبته 41% في العام 2021 بدعم من تحسن أسعار السلع وبعض التغيرات التنظيمية، وتحسن أسعار النفط والبتروكيماويات.

وأوضح علام أن هذا النمو سيأتي عقب انخفاض في أرباح الشركات بنسبة 37% في عام 2020، متوقعا أن يظل السوق السعودي مستقرا بين مستوى 8400 نقطة و9000 نقطة، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى إن عام 2021 بدأ في سوق الأسهم السعودية بمستويات تقييم مرتفعة، مثل باقي الأسواق العالمية نتيجة خفض أسعار الفائدة وحزم الدعم، وهو ما جعل الاستثمار في الأسهم خيارا أفضل من باقي الأصول الأخرى.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه الأهلي كابيتال توقعاتها لنتائج الربع الرابع من العام الماضي للشركات السعودية، من أبرزها توقعها تسجيل شركة سابك أرباحا بـ 1.6 مليار ريال، وشركة المتقدمة 205 ملايين ريال.

وتتوقع الشركة أيضا تسجيل سبكيم العالمية أرباحا بـ 195 مليون ريال، فيما تتوقع أن تسجل بتروكيم أرباحا بـ 174 مليون ريال، واتصالات السعودية أرباحا قدرها 2.5 مليار ريال.

وتشير توقعات الأهلي كابيتال إلى أن أرباح موبايلي ستبلغ 69 مليون ريال، فيما ستبلغ أرباح زين السعودية 274 مليون ريال.

وتتوقع أيضا أن يحقق مصرف الراجحي أرباحا بـ 2.68 مليون ريال، ومصرف الإنماء أرباحا بـ 633 مليون ريال، والبنك السعودي الفرنسي أرباحا بـ 360 مليون ريال.