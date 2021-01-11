شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح المتقدمة تتراجع 21.5% في العام 2020 لانخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، المُعلنة اليوم الإثنين، تراجعاً في الأرباح بنسبة 21.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 596 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 759.3 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 592 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 732.2 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى انخفاض أسعار وكمية المبيعات لمنتج البولي بروبيلين بنسبة 12.2% و2.1% على التوالي. بالإضافة إلى انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية) بنسبة 55.1% في عام 2020.

وتراجعت المبيعات إلى 2.2 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 2.6 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن المتقدمة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020 صافي أرباح بلغ 416 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 567.3 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.