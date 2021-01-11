شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجي للاستشارات: أجواء تفاؤلية تسيطر على السوق السعودي وتوقعات باستكمال المسار الصاعد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محمد العمران، رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، إن سوق الأسهم السعودية تستفيد من نفس العوامل الداعمة لأجواء التفاؤل في الأسواق المالية العالمية.

وأوضح العمران أن تلك الأجواء التفاؤلية تأتي مدفوعة بعاملين الأولى انخفاض أسعار الفائدة، ومستوى عالٍ من السيولة جراء حزم التحفيز، متوقعاً أن تواصل السوق مسارها التصاعدي في المرحلة المقبلة، بحسب موقع قناة العربية.

وبنهاية جلسة أمس الأحد، تجاوز المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" مستوى 8817 نقطة عند إغلاق تداولات الأحد، مرتفعا بنسبة 0.91% ليكسب المؤشر 79.85 نقطة ويسجل أعلى مستوى في نحو 6 أشهر منذ يوليو الماضي.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 343 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 181 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 14 شركة على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس مرتفعًا 305.46 نقطة ليقفل عند مستوى 24742.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 68 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 526 ألف سهم تقاسمتها 1470 صفقة.

يذكر أن "تاسي" ارتفع بنسبة 0.55% الأسبوع الماضي، بعد مكاسب نحو 47.67 نقطة، ليصل لمستوى 8737.2 نقطة، وبلغت قيمة التداولات نحو 37.95 مليار ريال، عبر التداول على نحو 1.18 مليار سهم خلال الأسبوع.