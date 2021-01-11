شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سعودي: وقعنا اتفاقيات شراكة مع شركات محلية وستكون "ذا لاين" قاسما مشتركا في نيوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف الرئيس التنفيذي لشركة نيوم السعودية، نظمي النصر، أن مشروع "ذا لاين" الذي أطلقه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان اليوم الأحد "سينتهي ببناء واحد من أكبر المطارات في العالم".

وقال النصر في مقابلة مع "العربية"، إن إطلاق نيوم في عام 2017 كان هو الحلم في مدينة المستقبل، وبدأنا العمل الذي تكون في عدة مراحل، والأولى منها تمثل في تحويل الرؤية إلى استراتيجيات تتواكب مع أكثر من 16 قطاعاً اقتصادياً لنيوم، التي تطمح بأن تكون منطقة اقتصادية ذات اقتصاد قوي، بمستهدفات حتى عام 2030.

وأكد النصر منح أولوية للشركات المحلية السعودية، في الشراكات في نيوم، مشيراً إلى توقيع اتفاقيات مع شركتين محليتين لبناء مساكن العمالة والموظفين في مشاريع نيوم.

ويُعد "ذا لاين" المشروع العملاق الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في منطقة نيوم أمس الأحد، مدينة ذكية كبرى وسلسلة من المجتمعات الإدراكية المترابطة والمعززة بالذكاء الاصطناعي، وخالية من الانبعاثات الكربونية، وبلا ضوضاء أو تلوث، أو مركبات وشوارع، تمتد بطول 170 كيلومتراً من ساحل نيوم على البحر الأحمر شمال غرب المملكة وتمرُّ بجبال وصحراء نيوم شرقاً.

وستُشكل مجتمعات "ذا لاين" الإدراكية التي ستضم أكثر من مليون شخص من جميع أنحاء العالم منصة للابتكار والأعمال التجارية المزدهرة لمواجهة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم.

وسيكون مشروع "ذا لاين" أساساً متيناً لبناء اقتصاد المعرفة لاحتضان الكفاءات، والعقول العلمية، والمهارات من مختلف المجالات لخدمة البشرية. وسيُسهم "ذا لاين" في نيوم بإضافة 180 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، كما سيوفر 380 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.

يُشغَّل مشروع "ذا لاين" باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% لتكون مسؤولية الحفاظ على البيئة جزءاً لا يتجزأ من القوانين التشريعية والأنظمة التي تعزز الممارسات المستدامة على كافة الأصعدة.

يشار إلى إنه في أكتوبر الماضي، بدأت شركة "نيوم" رسمياً، أعمالها من مقرها الرئيس الجديد في موقع المشروع شمال غربي السعودية بعد أن حصلت الشركة على موافقة مجلس إدراتها بنقل المقر من مدينة الرياض إلى منطقة نيوم.