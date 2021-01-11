قازاخستان تؤكد التزامها باتفاق “أوبك+” بنسبة 96 % في ديسمبر

قالت وزارة الطاقة في قازاخستان اليوم الاثنين إن البلد الواقع في وسط آسيا ملتزم باتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط بين أوبك ومنتجين مستقلين بنسبة 96 بالمئة في ديسمبر، بحسب ما نشرت “رويترز”

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن إنتاج قازاخستان من النفط، باستثناء المكثفات التي لا يشملها الاتفاق، بلغ 6.3 مليون طن الشهر الماضي