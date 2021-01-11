الاقتصاد

قازاخستان تؤكد التزامها باتفاق “أوبك+” بنسبة 96 % في ديسمبر

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 57 ثانية - 10:17 صباحًا, 11 يناير 2021 م

قالت وزارة الطاقة في قازاخستان اليوم الاثنين إن البلد الواقع في وسط آسيا ملتزم باتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط بين أوبك ومنتجين مستقلين بنسبة 96 بالمئة في ديسمبر، بحسب ما نشرت “رويترز”

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن إنتاج قازاخستان من النفط، باستثناء المكثفات التي لا يشملها الاتفاق، بلغ 6.3 مليون طن الشهر الماضي

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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