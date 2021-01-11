شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكندوز بين 110-130 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين 11-1-2021 استقرارا فى السوق وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

وسجلت اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو.

وكانت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكدت أن سوق اللحوم البلدى يشهد استقرارا من حيث المعروض فى المحلات، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلى وانتشار منافذ التوزيع التابعة للحكومة فى مختلف المحافظات.