الاقتصاد

الكويت ترفع سعر خام التصدير الكويتى المتجه لآسيا فى فبراير

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القاهرة - سامية سيد - أظهرت وثيقة تسعير اليوم الاثنين، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي لشركات التكرير الآسيوية في فبراير إلى 65 سنتا للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، وذلك بارتفاع 40 سنتا عن الشهر السابق.

وحددت الكويت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في فبراير عند 60 سنتا دون عمان/دبي، بزيادة 50 سنتا عن الشهر السابق.

تأتي زيادة الكويت لأسعار البيع الرسمية بعد أن رفعت ، أكبر مصدر في العالم للنفط، أسعارها لشهر فبراير  لجميع الخامات المبيعة إلى آسيا.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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