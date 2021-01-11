شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترفع سعر خام التصدير الكويتى المتجه لآسيا فى فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت وثيقة تسعير اليوم الاثنين، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي لشركات التكرير الآسيوية في فبراير إلى 65 سنتا للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، وذلك بارتفاع 40 سنتا عن الشهر السابق.