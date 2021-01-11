شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تهبط أكثر من 2% مع صعود الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت الليرة التركية أكثر من اثنين بالمئة مقابل الدولار اليوم الاثنين مع استمرار مكاسب العملة الأمريكية وسط آمال مزيد من التحفيز للاقتصاد الأمريكي.

وسجلت الليرة 7.47 مقابل الدولار مقارنة مع مستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 7.3550. وفي وقت سابق، كانت قد انخفضت حوالي 2.2 بالمئة إلى 7.52 ليرة مقابل الدولار.

وكانت قد كشفت تقارير إعلامية تركية، أن الليرة تتجه لتسجيل خسارة نسبتها 20% خلال عام 2021 الجارى ككل، لتصبح الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة بعد عملتى الأرجنتين والبرازيل.