شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير.. حظر موقع إلكترونى معارض فى "هونج كونج" عبر مزودى الانترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع إلكتروني في هونج كونج ينشر مواد تتعلق بشكل أساسي بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2019 ، إن وصول المستخدمين قد تم حظره من قبل مزودي خدمة الإنترنت في المدينة (ISPs) وفقا لوكالة رويترز.

وقالت رئيس تحرير موقع HKChronicles نعومي تشان في بيان، إنه بدأ في تلقي تقارير من المستخدمين المقيمين في هونج كونج يقولون إنهم لم يعد بإمكانهم الوصول إلى الموقع منذ مساء الأربعاء الماضي.

وأضافت أنه بعد المناقشة والتحقيق مع داعمينا، وجدنا أن بعض مزودي خدمة الإنترنت في هونج كونج قد أسقطوا عن عمد أي اتصال بخوادمنا ، بحيث لا يتمكن المستخدم من تلقي ردود من خوادمنا، مما أدى إلى عدم القدرة على الوصول إلى المحتوى الخاص بنا".

وقالت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، نقلاً عن مصادر لم تسمها، يوم الأحد، إن شرطة هونج كونج تذرعت بقانون الأمن القومي للمدينة لأول مرة لمنع HKChronicles.

وذكرت الصحيفة أن قوة الشرطة بدأت في مطالبة مقدمي خدمات الإنترنت بوقف الوصول، مستشهدة بالمادة 43 من القانون.

وقالت شرطة هونج كونج إنها لا تستطيع التعليق على حالات فردية، ولم ترد حكومة المدينة على الفور على طلب للتعليق.

وبموجب التشريع المثير للجدل الذي فُرض على المدينة التي تحكمها الصين في يونيو، يمكن للشرطة أن تطلب من مقدمي الخدمات تقييد الوصول إلى المنصات الإلكترونية أو الرسائل التي يمكن أن تشكل تهديدًا للأمن القومي.

وقالت HKChronicles أنه بناءً على التقارير الواردة من المستخدمين، فإن مزودي خدمة الإنترنت المشتبه بهم في المشاركة في الحظر يشمل Smartone و China Mobile Hong Kong و PCCW "وغيرها، ولم يخض في التفاصيل.