شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عوامل الأمان فى منظومة تشغيل السيارات بالغاز وبنية محطات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع السوق المصرى بتوافر بنية أساسية متطورة وشبكة جيدة من محطات التموين بالغاز الطبيعي التي تنتشر في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث تم بذل جهود موسعة خلال الفترة الماضية لتنفيذ تعليمات وزارة البترول بنشر إنشاء محطات التموين بالغاز ومدها لمحافظات جديدة لم تصل إليها من قبل، وتم التركيز على الوصول بالخدمة لمنطقة الوجه القبلي والتي كان لشركة غازتك السبق والريادة بالفعل في إدخال خدمة غاز السيارات بها بإنشاء أول محطة للتموين بالغاز في بني سويف في عام 2000 وتبعها افتتاح وتشغيل محطات أخرى في الفيوم والمنيا وسوهاج وأسيوط، وخلال الفترة القادمة تهدف الشركة لإنشاء محطة في محافظة قنا وأخرى في مدينة الأقصر.

أما فيما يتعلق بعوامل الأمان في منظومة تشغيل الغاز الطبيعي فهي آمنة جدا، فأسطوانة الغاز التي يتم تركيبها بالسيارة مزودة بنظام غلق أوتوماتيكي مهمته غلق الأسطوانة لمنع تسرب الغاز، كما أن الأسطوانة مصنوعة من سبيكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالي للغاز الطبيعي الموجود داخلها، ويتم تصنيع أسطوانة الغاز الطبيعي المضغوط وفقا لمعايير أمان عالية وتحت إشراف جهات تفتیش دولية .

كما تخضع أسطوانات الغاز لاختبارات فحص دورية لإعادة صلاحيتها كل ثلاث سنوات من خلال مراكز الاختبار المعتمدة بشركة غازتك، حيث يتم تعريضها لضغط مرتفع يعادل مرة ونصف ضغط التشغيل وفحص بأجهزة الموجات الصوتية للتأكد من سلامتها خلال فترة خدمتها بالسيارة .

وتتوافر محطات التموين في القاهرة والمحافظات حيث يبلغ عدد محطات التموين في مصر حوالي 200 محطة، كما أن عدد المحافظات المتواجد بها محطات التموين 23 محافظة: " القاهرة - الجيزة - القليوبية - المنوفية الغربية - الدقهلية - الإسكندرية - البحيرة - الشرقية - كفر الشيخ - دمياط - السويس الإسماعيلية - بورسعيد - الغردقة - العريش - بنى سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - أسوان " كما يبلغ عدد مراكز التحویل 74 مرکزا.