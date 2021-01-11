شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار للأعلى له في شهر أمام نظيره الين بالتزامن مع عطلة في اليابان للاحتفال بيوم بلوغ سن الرشد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة على التوالي من الأدنى له منذ العاشر من آذار/مارس، موضحاً الأعلى له منذ 11 من كانون الأول/ديسمبر أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الياباني ونظيره الاقتصاد الأمريكي ومع التطلع لحديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستك.

في تمام الساعة 06:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.34% إلى مستويات 104.19 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 103.84، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في شهر عند 104.22، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 103.74، مع العلم، أن الزوج استهل الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 103.94.

هذا تحتفل اليابان اليوم بيوم بلوغ سن الرشد والذي يعد أجازة رسمية في ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين في وقت لاحق اليوم لما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستك حيال التوقعات الاقتصادية لعام 2021 في حدث عبر الإنترنت يستضيفه نادي روتاري أتلانتا.