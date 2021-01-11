شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستكمل مسيرات نهاية الأسبوع الماضي في تكبد الخسائر أمام الدولار مع أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العملة الموحدة اليورو خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأعلى لها منذ 20 من نيسان/أبريل 2018 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وحديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستك وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 06:23 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.40% إلى مستويات 1.2173 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2222، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له خلال منذ 23 من كانون الأول/ديسمبر عند 1.2167، بينما حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2230، مع العلم، أن الزوج استهل الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 1.2218.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن قراءة مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين والتي تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 2.0 مقابل انكماش 2.7 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستك حيال التوقعات الاقتصادية لعام 2021 في حدث عبر الإنترنت يستضيفه نادي روتاري أتلانتا.