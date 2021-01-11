شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتحرك ببطء- تحليل - 11-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يستغل سعر الزوج العوامل الإيجابي باستئناف الهجوم الصاعد لنلاحظ استمرار تذبذبه خلال الفترة الأخيرة قرب مستوى 126.80 دون تسجيله لأي هدف إيجابي جديد. نذكر بأن السيناريو الصاعد سيبقى قائم بثبات الدعم الرئيسي الممتد حاليا نحو 125.85 بالإضافة إلى محاولة تشكيل مستوى 126.60 لدعم إضافي وليدعونا ذلك لانتظار تشكيل السعر لموجات صاعدة جديدة ليستهدف من خلالها مستوى 127.50 و 128.75 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.60 و 127.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد