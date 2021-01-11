شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحافظ على الثبات الايجابي-تحليل - 11-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج مؤخرا بعض التذبذبات الجانبية ليحافظ بذلك على ثباته فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 139.30, استمرار محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باستقراره فوق مستوى 50 سيزيد من فرص تجميع السعر قريبا للعزم الإيجابي لنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 141.40 وصولا للمقاومة المحورية الممتدة حاليا نحو 142.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.20 و 142.15

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد