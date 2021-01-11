شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتعرض لضغوط سلبية– تحليل - 11-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر البلاتين مؤخرا لتشكيل تداولات تصحيحية هابطة متأثرا بثبات المقاومة المستقرة عند 1120.00 بالإضافة إلى خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء ليتسلل بذلك دون الدعم الاولي والمتمثل بمستوى 1045.00.

استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية بدعونا لترجيح المزيد من التصحيح الهابط لنتوقع محاولة وصول السعر قريبا نحو 1010.00 ومن ثم لتمتد الخسائر اللحظية نحو مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمستقر عند 950.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1070.00 و 1010.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت