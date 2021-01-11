شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يفقد العزم– تحليل -11-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر النحاس عزمه الإيجابي بعد ملامسته لمستوى 3.7340 لنلاحظ تشكيله حاليا لارتداد تصحيحي هابط متكبدا بذلك بعض الخسائر بوصوله نحو 3.6100, نذكر بأن السيناريو الصاعد سيبقى قائم بثبات دعم القناة الفرعية الصاعدة والممتد حاليا نحو 3.5530 ليزيد ذلك من فرص تجديده خلال الفترة القادمة للمحاولات الصاعدة واستهداف مستوى 3.7900 بشكل أولي.

أما استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية وتسلله دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيجبره على تشكيل تداولات سلبية قوية لنتوقع انجذابه بذلك نحو 3.4000 وصولا للمتوسط المتحرك 55 والمستقر حاليا قرب 3.2400.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.5530 و 3.7000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار الصاعد