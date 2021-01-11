شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يضغط على دعم القناة – تحليل - 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية قوية منذ افتتاح اليوم ليكسر دعم القناة اللحظية الصاعدة ويضغط على دعم القناة الرئيسية عند 0.7695، مما يشير إلى توجه السعر لإجراء تصحيح هابط للموجة الصاعدة الأخيرة، لكننا نحتاج لكسر مؤكد للدعم المذكور لتأكيد استمرار الانخفاض خلال الجلسات القادمة.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه من مستوى 0.7695، حيث إن كسره سيدفع السعر لزيارة مستوى 0.7624 بشكل مباشر، بينما التماسك فوقه سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 0.7750 وتمتد إلى 0.7820.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7625 والمقاومة 0.7780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي