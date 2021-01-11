شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستمر بالارتفاع – تحليل - 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من تخطي مستوى 0.8860 ليؤكد فتح الطريق أمام التوجه نحو أهدافنا الإيجابية المنتظرة التي تبدأ عند 0.8930 ثم 0.8975، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستويات 0.8860 والأهم فوق 0.8805.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8840 والمقاومة 0.8950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد