شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الهدف الأول – تحليل - 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت بعض الميل الهابط مع افتتاح اليوم بعد محاولة تخطي هدفنا الإيجابي الأول المنتظر عند 55.87، ليقترب من اختبار حاجز 55.00، ويحتاج السعر للحصول على عزم إيجابي للمساهمة بدفع السعر للارتفاع من جديد، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 57.77.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً ومرجحاً للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 54.95، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لإجراء تصحيح هابط للارتفاع الأخير والتوجه لاختبار مناطق 54.10 ثم 53.42 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.10 والمقاومة 57.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد