شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعيد الاختبار – تحليل - 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط عملية إعادة اختبار لمستوى 51.70 الذي يتحوّل إلى دعم أولي بعد اختراقه مسبقاً، ويحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 54.62 كمحطة تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستويات 51.70 – 51.40 سيضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي يستهدف اختبار مناطق 49.95 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.60 والمقاومة 53.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد