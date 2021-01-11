شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجتاز الهدف السلبي الأول – تحليل - 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة كسراً قوياً لمستوى 25.50 ويفتح الطريق أمام استمرار الانخفاض على المدى القصير، ونتوقع التوجه نحو مناطق 22.87 كهدف رئيسي تالي، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر لتكبّد مزيد من الخسائر على المدى الأطول.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 25.50 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.80 والمقاومة 25.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط