شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتكّبد خسائر قوية – تحليل - 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر الذهب تداولات اليوم بانخفاض قوي إضافي ليكسر مستوى 1838.10 ويستقر دونه، مما يفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لزيارة مناطق 1765.00 كمحطة سلبية تالية، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، سنكون بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1838.10 والثبات فوقه يعتبر إشارة إيجابية أولية على توجه السعر لبدء محاولات تعافي والعودة إلى المسار الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1800.00 والمقاومة 1845.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط