شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر معالم الواحات الخارجة بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتميز الوادى الجديد بالأماكن الأثرية السياحية، التى أضحت مزارا للمصريين والسائحين، وتضم الواحات الخارجة عددًا من المعالم السياحية، ننشر أسعار تذاكر دخولها.

عليك أن تزور فى الواحات الخارجة منطقة البجوات، والتى تبلغ تكلفة تذكرتها 10 جنيهات، بينما يدفع الطالب 5 جنيهات فقط، فى حين يدفع الأجنبى 50 جنيها للتذكرة، أما الطالب الأجنبى فيدفع 25 جنيها فقط للتذكرة الواحدة.

كما يمكنك أيضا زيارة معبد هيبس والتى تبلغ تكلفة تذكرته 10 جنيهات، فى حين يدفع الطالب تذكرة تكلفتها 5 جنيها فقط، أما الأجنبى فيدفع تذكرة تكلفتها 80 جنيها، بينما يدفع الطالب الأجنبى 40 جنيها فقط.

تتشابه 3 معالم سياحية فى تكلفة التذكرة، وهم معالم معبد الزيان، منطقة الغويطة، ومعبد دوش، حيث تكلفة التذكرة 10 جنيهات لكل معلم، أما الطالب فيدفع تذكرة تكلفتها 5 جنيهات فقط لكل معلم، بينما يدفع الأجنبى 40 جنيها كتكلفة زيارة كل معلم، فى حين يدفع الطالب الأجنبى 20 جنيها فقط لكل معلم.

إذا كنت تريد الحصول على تذكرة واحدة تزور بها جميع معالم الواحات الخارجة، فيمكنك ذلك من خلال الحصول على تذكرة مجمعة تكلفتها 10 جنيهات، أما الطالب فتكلفة التذكرة بالنسبة له ستكون 5 جنيهات فقط، بينما يدفع الأجنبى تذكرة تكلفتها 120 جنيها، فى حين يدفع الطالب الأجنبى تذكرة تكلفتها 60 جنيها فقط.

يذكر أن خدمة نشر أسعار تذاكر المعالم السياحية المصرية، تأتى فى إطار حرص الخليج 365 على تنشيط السياحة فى جميع محافظات مصر.