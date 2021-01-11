شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق ع العثيم يواجه مقاومة قوية – تحليل صباحي – 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسواق ع عثيم (4001) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.13% بما يعادل 1.40 نقطة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 127.20، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 120.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 120.00 ومستوى المقاومة 127.20.