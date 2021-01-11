شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات هذا الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع مؤشرات الأسهم الصينية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، وتراجع كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية، بينما يتغيب نبض التداول اليوم الاثنين عن مؤشرات الأسهم اليابانية بسبب عطلة يومبلوغ سن الرشد في اليابان.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.3% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع النمو إلي 7.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتوقعات عند 7.0%.

وصولاً إلى كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت اتساعاً 0.2% مقابل انكماش 0.5% في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين فقد أظهرت تقلص الانكماش إلى 0.4% مقابل 1.5%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش 0.7%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.00% ليربح 18.24 نقطة ويصل إلى المستوى 1,844.54، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.74% ليربح هو الأخر 479.23 نقطة ويصل إلى المستوى 27,969.36.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.70% ليربح 38.25 نقطة ويصل إلى المستوى 5,533.68، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.34% ليربح هو الأخر 11.97 نقطة ويصل إلى المستوى 3,582.08.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.66% ليربح 184.84 نقطة ويصل إلى المستوى 28,063.06، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.45% ليربح هو الأخر 14.34 نقطة ويصل إلى المستوى 3,166.52.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 1.61% ليخسر 218.02 نقطة ويصل إلى المستوى 13,340.17، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.95% ليخسر هو الأخر 64.47 نقطة ويصل إلى المستوى 6,693.40.