شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فوائد من استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديلا عن البنزين والسولار تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة التجارة والصناعة تنفيذ استراتيجية الدولة فى استخدام الغاز الطبيعى بديلا للوقود من البنزين والسولار وإحلال السيارات للعمل به خلال الفترة المقبلة ، وجاءت أهم فوائد إحلال السيارات والذى أعلنته وزارة التجارة طبقا للدراسة التى أعدتها هى أن استخدام الغاز الطبيعى يوفر نحو 50% من تكلفة الوقود " البنزين والسولار

"ومن أهم فوائده:



1 توفير دخل أفضل لسائقى السيارات الأجرة والميكروباص .



2 تعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية.



3 استغلال البنية التحتية الحديثة والطرق الجديدة.



4 خفض تكاليف دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة.



5 رفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم مظهر حضارى.



6 تقليل معدل التلوث والحفاظ على البيئة.



7 الاستفادة من الاكتشافات الحديثة من الغاز الطبيعى.



8 خفض تكلفة استيراد السولار.

وقالت الوزارة، إن يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويل تحويل إجمالى عدد المركبات المستهدفة، ومن المستهدف تحويل عدد 150 ألف سيارة خلال 3 سنوات تنتهى 2023 بتكلفة تحويل تقدر 1.2 مليار جنيه ، كما تم الاتفاق على تحويل عدد 50- 75 ألف سيارة سنويا بتكلفة قدرها 400-600 مليون جنية.



وأضافت إنه تم تحويل عدد حوالى 47 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج غاز / بنزين يإجمالى تمويل 252 مليون جنيه ، ساعدت على توفير 47 ألف فرصة عمل.



ومن المقرر أن يقدم الجهاز دعما مؤسسيا للبرمامج بقيمة 2% من قيمة التمويل لتغطية بند الدعاية والإعلان وتدريب المستفيدين للتعامل مع السيارات المحولة بالغاز الطبيعى، وتم الموافقة على ضخ الجهاز 200 مليون جنية بضخ مناصفة بين شركتى كارجاس وغازتك لتحويل 25 ألف مركبة.