شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تراجع معدل التضخم الشهري فى ديسمبر الماضى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 110.6 نقطة لشهر ديسمبر 2020، مسجلاً انخفاضاً قدره -0.5% عن شهر نوفمبر 2020.

وأظهر إنفو جراف صادر عن جهاز الإحصاء، أسباب تراجع التضخم الشهرى في ديسمبر بسبب تراجع قسم الطعام والمشروبات بنسبة قدرها -1.5% وتأتى التغييرات نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -10.1%، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة -18.1%، حيث لانخفاض أسعار الطماطم بنسبة -23.8%.

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره -0.2%، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة -0.2%.

وسجل قسم الملابس والأحذية انخفاضاً قدره -0.3%، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة -0.6%

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 0.1%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.4%

وارتفعت مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.2%، ومجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة 0.1%

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.3% ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.2%.

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 0.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.7% ومجموعة شراء المركبات بنسبة 0.1%.