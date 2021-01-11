شكرا لقرائتكم خبر عن ميدغلف للتأمين يجني أرباحه – تحليل صباحي – 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ميدغلف للتأمين (8030) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.41% بما يعادل -0.10 نقطة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 23.40، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 26.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.40 ومستوى المقاومة 25.80.