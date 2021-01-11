شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يواصل صعوده – تحليل صباحي – 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سابك (2010) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي بنسبة بلغت 0.57% بما يعادل 0.60 نقطة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 106.83، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 106.83، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 113.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 103.40 ومستوى المقاومة 110.00.