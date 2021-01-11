شكرا لقرائتكم خبر عن ريدان يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 11-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم ريدان (6012) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.23% بما يعادل 0.40 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 29.85، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 37.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.30 ومستوى المقاومة 34.60.